Der Bachelor: Transfrau nimmt an Show teil

Unter den 21 Kandidatinnen will auch Daryana das Herz des Bachelors erobern. Die 26-Jährige wurde als Junge geboren. Mit 15 war ihr allerdings schon bewusst, dass sie ein Leben als Frau führen möchte. Nach einigen erfolgreichen Operationen erfüllt sie nun alle biologischen Attribute einer Frau. Obwohl die Kosmetikerin aus Zürich oft von Männern angesprochen wird, ist sie noch Single. Mit ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" ist Daryana die erste Transfrau in einer Reality-Show.