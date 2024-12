Der Grinch, Schöne Bescherung, Holidate und Co.: Das sind die Lieblings-Weihnachtsfilme der Redaktion

Kevin - Allein zu Haus

Meiner Meinung nach gibt es unzählige überragende Weihnachtsfilme. Sich da für einen zu entscheiden – schwierig. Aber einer, der mich in jedem Fall jedes Jahr begleitet und das seit meiner Kindheit, ist "Kevin – Allein zu Haus". Wenn der kleine Kevin (Macaulay Culkin) realisiert, dass er wirklich allein ist, niemand kommt, um ihm etwas zu verbieten und er einfach sein Ding zu macht und seine Ängste überwindet, ist das Film-Gold. Und wenn wir schon bei der "Kevin – Allein zu Haus" sind: Da darf auch "Kevin – Allein in New York" nicht fehlen. Die Fortsetzung im weihnachtlichen NY ist mindestens genauso gut wie Teil 1 – und erinnert mich immer wieder verlässlich an meinen Wunsch: Einmal zur Weihnachtszeit nach New York reisen und wie Kevin den großen Weihnachtsbaum am Rockefeller-Center bewundern. Vielleicht ja im nächsten Jahr …

– Janna

Ist das Leben nicht schön?

"Ist das Leben nicht schön?" ist für mich der beste Weihnachtsfilm, weil er neben der festlichen Thematik auch Punkte wie Hoffnung, Familie und die Wertschätzung des Lebens auf eine ganz besondere Art und Weise einfängt. Die Geschichte von George Bailey, gespielt von dem großartigen James Stewart, der trotz einer Krisensituation erkennt, wie bedeutungsvoll sein Leben eigentlich ist, berührt nicht nur das Herz, sondern auch den Kopf. Insbesondere zur Weihnachtszeit schätzen wir die kleinen Dinge im Leben, sowie unsere Liebsten, die uns umgeben. Der Film erinnert uns als Zuschauer daran, was für einen enormen Einfluss jeder Mensch auf das Leben eines anderen haben kann. Die warmherzige Botschaft des Streifens, dass das Leben trotz seiner Höhen und Tiefen wunderschön ist, resoniert erst recht in der festlichen Zeit, in der wir oft Zusammenhalt und Besinnlichkeit anstreben. Hinzu kommt die nostalgische Atmosphäre des nun rund 80 Jahre alten Weihnachtsklassikers – perfekt für die Tage, an denen die meisten in Erinnerungen an schöne Momente aus der Vergangenheit schwelgen. Auch die unvergesslichen Charaktere und die emotionale Tiefe machen „Ist das Leben nicht schön“ zu einem Film, der in keinem Weihnachtsprogramm fehlen darf. Er inspiriert uns dazu, im Geiste der Nächstenliebe und Dankbarkeit zu leben und entfacht die Vorfreude auf die Feiertage.

– Lara