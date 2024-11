Desiree Nick: "Reich bin ich selbst." Darum ist sie wirklich Single

Closer: Ihr aktuelles Buch widmen Sie Ihrem Sohn. Wie hat er die Widmung aufgenommen?

Desiree Nick: Er ist natürlich begeistert, weil die Rezepte all seiner Lieblingsgerichte in diesem Buch vereint sind. Das ist mein Geschenk an ihn. Ich möchte mit diesem Buch vor allem junge Leute zum Kochen animieren. Deshalb sind die Rezepte auch so simpel. Viele junge Mütter sind heute berufstätig. Da macht man nicht einfach so einen Tafelspitz oder setzt eine Soße über zwei Tage an. Diese Zeit hat heute kaum noch jemand. Kochen muss unkompliziert und schmackhaft sein – genau wie meine Gerichte! Ich habe nie für eine Großfamilie gekocht, sondern immer nur für meinen Sohn und mich. Darum kam ich gar nicht drumherum, ihn in dieses Buch einfließen zu lassen.

Als alleinerziehende Mutter haben Sie in der Vergangenheit um Geld zu verdienen auch viele Jobs im Trash-TV angenommen. Hat Ihnen Ihr Sohn dafür je Vorwürfe gemacht?

Vorwürfe? Nein, nie! Das Gegenteil ist der Fall! Er war immer stolz darauf, wie ich alles gewuppt und den Laden am Laufen gehalten habe! Es gibt nichts in meinem Leben, was ich bereuen würde. Ich wurde nicht berühmt oder habe mein Geld dadurch verdient, dass ich einen reichen Mann geheiratet habe. Alles, was ich besitze, habe ich mir selbst hart erarbeitet. Mein Sohn ist stolz, weil ich das erreicht habe, wovon viele träumen: Unabhängigkeit!