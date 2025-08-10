Désirée Nosbusch: Ihr trauriges Familien-Drama

Ihren Schmerz hat Desirée Nosbusch künstlerisch verarbeitet. Im Film "Poison – Eine Liebesgeschichte" führte die Schauspielerin erstmals Regie. Die Handlung erzählt von einem Paar, das zehn Jahre nach dem Unfalltod seines Kindes wieder aufeinandertrifft. Ein Gespräch, wie es die Figuren führen, hätte sie sich für ihre Eltern gewünscht. Doch in ihrer Familie wurde nicht über den Verlust gesprochen. Erst recht nicht mit ihrem Vater. "Ich habe mich nicht getraut", gesteht sie. Heute bereut Desirée Nosbusch das und fürchtet, dass die Wunden nie heilen. Aber: "Ich glaube, dass man lernt, damit zu leben."