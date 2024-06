Detlef Soost: "Leichter und agiler" - Er lüftet sein Abnehmgeheimnis!

Jetzt will Detlef auch anderen Menschen dabei helfen, sich wieder wohlzufühlen. Mit Ehefrau Kate und Juice Plus+ hat er das Abnehmprogramm NOW! ins Leben gerufen. Dieses soll den Körper, den Geist und die Seele ansprechen. "Das Alleinstellungsmerkmal dieses Gesundheitsprogramms ist sicher der ganzheitliche Ansatz zur Gewichtsreduktion. NOW! by Juice Plus+ kombiniert die vier Säulen Ernährung, Fitness und Entspannung, Motivation und eine unterstützende Community, um langfristige Erfolge zu gewährleisten. Im Gegensatz zu anderen Programmen setzt NOW! nicht nur auf kurzfristige Lösungen, sondern fördert einen dauerhaften und gesunden Lebensstil", schwärmt Detlef.

Sein Rat an alle Menschen, die abnehmen wollen, die Hoffnung darauf aber schon aufgegeben haben: "Glaubt an euch selbst und eure Fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen. Die ersten Schritte mögen schwer sein, aber mit dem richtigen Plan, der Unterstützung und dem Willen zur Veränderung könnt ihr eure Ziele erreichen. NOW! by Juice Plus bietet die Werkzeuge und die Unterstützung, die ihr benötigt, um euren Weg zu mehr Gesundheit und Fitness zu beginnen. Traut euch und startet noch heute eure Reise zu einem gesünderen Leben! Das NOW! Programm bietet jeden Tag ein 10-minütiges Workout, das sich leicht in den Tagesablauf integrieren lässt. Das kann jeder, unabhängig vom Fitnesslevel. Besonders wichtig ist die Wiederholung. Wenn du also mal einen Durchhänger hast, mach auf jeden Fall weiter und lass dich von der NOW! Community unterstützen!"