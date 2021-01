Detox-Drinks: 3 Rezepte für den perfekten Glow

3 Detox-Rezepte für den perfekten Glow

Go-Green-Shake

Der ideale After-Workout-Shake für Fitness-Girls: Dank Ananas gibt’s weniger Muskelkater!

Zutaten für vier Gläser

1 Ananas · 200 g Feldsalat · 4 Bananen · 2 Bio-Orangen · 3–4 EL Honig · 8 EL Schmelzflocken · 4 Stiele Kerbel oder Basilikum zum Garnieren

So wird es gemacht:

1. Ananas schälen und Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Feldsalat waschen. Bananen schälen und in Stücke schneiden. Orangen waschen und Schale von 1 Orange fein abreiben. Früchte halbieren und Saft auspressen.

2. Ananas, Feldsalat, Bananen, Honig, Schmelzflocken, 300 ml kaltes Wasser, Orangenschale und -saft in einen Mixer geben und pürieren. Mit je 1 Kräuterstiel garnieren. Shake bis zum Servieren kalt stellen. Snack Hack: Mit Eiswürfeln servieren – durch die Kälte wird die Fettverbrennung angekurbelt.

Pumpkin-Spice-Smoothie

Der würzige Trend-Drink ist ein richtiger Sattmacher – Banane und Kürbis liefern Ballaststoffe und stoppen Heißhunger.

Zutaten für vier Gläser

2 Bananen · ½ Hokkaido-Kürbis (ca. 400 g) · 2 EL Öl · 1 EL brauner Zucker · Salz · Pfeffer · 1 EL Zimt · 1½ TL gem. Ingwer · ½ TL geriebene Muskatnuss · 1 TL gem. Piment · ¼ TL gem. Nelken · 60 g Pekannusskerne · 60 g Ingwer · 1 l Mandelmilch · 2 EL Agavendicksaft · 30 g Kürbiskerne · Gefrierbeutel

So wird es gemacht:

1. Am Tag zuvor Bananen in Stücke schneiden und in einem Gefrierbeutel einfrieren. Am Folgetag Kürbisfruchtfleisch in Stücke schneiden. Kürbis, Öl und Zucker mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Auf ein Blech geben. Im heißen Ofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 25 Min. rösten. Herausnehmen und auskühlen lassen.

2. Für das Pumpkin-Spice Zimt, Ingwer, Muskat, Piment und Nelken vermischen. Nüsse rösten, hacken. Ingwer reiben. Kürbis, Bananen, Mandelmilch, Ingwer und Agavendicksaft pürieren. Mit ca. 2 TL Pumpkin-Spice würzen. Smoothie anrichten. Mit Nüssen, Kernen und etwas Pumpkin-Spice bestreuen.

Möhren-Mandel-Drink

Lust auf einen schnellen Vitamin-Boost? Mit nur drei Zutaten mixen wir fix einen gesunden Power-Drink!

Zutaten für vier Gläser

500 g Möhren · 500 g Mandelmilch · 1 Stiel Basilikum

So wird es gemacht:

1. Möhren schälen und in grobe Stücke schneiden. Mit Mandelmilch in einem Standmixer pürieren. Basilikumblätter abzupfen und, bis auf einige zum Garnieren, fein hacken. Gehacktes Basilikum unter den Drink rühren.

2. Drink bis zum Servieren kühlen. In 4 Gläsern anrichten und mit Rest Basilikum garnieren.

