Detox-Kur: In 7 Tagen zu mehr Leichtigkeit

Pizza, Pasta & Co. schmecken sooo lecker! Aber leider kleben sie schnell wie Blei an den Hüften. Die effektivste Methode, um wieder in Form zu kommen? Na klar, konsequentes Fasten. Dabei gibt es nur ein Problem: Sobald wir unsere alten Essgewohnheiten wieder aufnehmen, schnellt auch der Zeiger der Waage gleich nach oben, und alles war völlig umsonst. Viel gesünder und nachhaltiger ist Clean Eating – Topmodels wie Taylor Hill und Lara Worthington haben den Detox-Trend schon lange für sich entdeckt und setzen auf eine natürliche Ernährung mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln und Vollkornprodukten. Hungern? Fehlanzeige! Denn dank der niedrigen Kalorienbilanz ist locker eine Portion mehr drin!