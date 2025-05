Deutschrap-Star Xatar (†43) verstorben – das ist zur Todesursache bekannt

Am Freitag verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Xatar, bürgerlich Giwar Hajabi, ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Den traurigen Anlass machte unter anderem Rap-Kollege Farid Bang über Instagram öffentlich. Er postete ein gemeinsames Foto mit dem Musiker und schrieb: "R.I.P. Giwar. Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten." Auch Rap-Kollegen wie Fler, Haftbefehl, Bonez MC oder Pashanim zeigten sich erschüttert.