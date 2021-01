Diana Eichhorn: Vox-Aus nach knapp 20 Jahren!

In einem Statement erklärt der TV-Star die Gründe für das Aus. "Mit Herzblut bei einer Sache sein, das ist es, was am Ende den Erfolg ausmacht. Genau mein Lebensmotto bei den Dingen, die mir wirklich am Herzen liegen. Nach 19 Jahren ‚hundkatzemaus‘ werde ich mich von diesem wundervollen Format verabschieden. Eine Entscheidung, die ich genau abgewogen und mit schwerem Herzen getroffen habe", sagt sie.

Und weiter: "In dieser schwierigen Zeit rund um die Pandemie, in dieser Zeit, in der die Dinge neu sortiert werden, habe ich festgestellt, dass auch ich mich entscheiden muss. Meine Familie braucht mich jetzt zu 100 Prozent. Es ist ungewiss, wie lange wir noch mit Lockdown und Maßnahmen zu kämpfen haben. Mein Kind kann ich nicht in die Warteschleife schicken und auch mein Umfeld, das sonst Halt und Hilfe versprach, ist in dieser schwierigen Zeit nicht verlässlich greifbar." Diana trifft die Entscheidung für ihre Familie, bedankt sich aber aus ganzem Herzen bei ihrem Team, dass sie unglaublich vermissen wird.

Doch trotz der traurigen Verkündung, gibt es auch gute News: Es wurden bereits einige Folgen von "hundkatzemaus" vorproduziert, die noch ausgestrahlt werden. So dürfen sich die Zuschauer also noch einige Male auf Diana Eichhorn freuen!

