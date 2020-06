Die 10 sinnlosesten deutschen Filmtitel-"Übersetzungen"

A World Beyond Disney

The Amazing Spiderman 2 wurde zu The Amazing Spiderman 2: Rise of Electro

Einfach noch einen englischen Halbsatz dransetzen - Das verstehe wer will...

The Amazing Spiderman 2 Sony

Wild Hogs wurde zu Born to be Wild

Aus kurz mach lang. Aber der Motorradbezug ist bei "Born to be Wild" vielleicht deutlich als bei den "wilden Schweinen".

Born to be Wild Touchstone

Captain America - The Winter Soldier wurde zu The Return of the First Avenger

Angeblich sei "Captain America" im Namen zu amerikanisch für den europäischen Markt gewesen. Somit haben wir einen Superheldenfilm, bei der der Name des Helden im deutschen Titel gar nicht auftaucht.

The Return of the First Avenger Disney / Marvel

Horrible Bosses wurde zu Kill the Boss

Offenbar traute man dem deutschen Kinobesucher nicht zu, "Horrible" aussprechen zu können. Ist aber auch schwer...

Kill the Boss Warner Bros.

Unknown wurde zu Unknown Identity

Schon wieder Liam Neeson! Hast du mit diesen Namensänderungen zu tun? Wieder wurde der deutsche englische Titel noch verlängert.