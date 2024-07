"Die Amigos": Brüder-Zoff? Jetzt packen Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus

Die Brüder sind ein Phänomen. Bernd (73) und Karl-Heinz Ulrich (75), besser bekannt als "Die Amigos", machen seit fast 60 Jahren gemeinsam Musik. Sie wohnen nur 4000 Meter voneinander entfernt. Und sie reisen an weit über 100 Tagen als Familienunternehmen durch die Lande. Da ist Krach doch vorprogrammiert, oder? Von wegen! "Auch Brüder streiten sich, wenn der eine den morschen Stuhl von der Oma erbt – und der andere nicht. Aber das hat es bei uns nie gegeben und wird es auch nie geben. Wenn es dem einen schlecht geht, ist der andere sofort da", sagt Bernd bei unserem Interview in Stade. "Wir werden immer zusammenhalten! So sind wir von unseren Eltern erzogen worden. Und genau das geben wir an unsere Kinder weiter – und die an ihre." Ihre Musik mag die Welt verzaubern, aber ihr gelebtes Beispiel der Liebe zeigt uns, was wirklich zählt. Karl-Heinz fügt hinzu: "Natürlich haben wir manchmal Meinungsverschiedenheiten, wenn es um die Musik geht. Das ist alles."