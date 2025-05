"Die Bachelors" 2025 startet bald: Alle Sendetermine der neuen Folgen mit Martin und Felix

Die beliebte RTL-Datingshow kehrt mit einer frischen Staffel zurück – und das gleich mit zwei neuen Rosenkavalieren. In "Die Bachelors" 2025 versuchen Martin Braun und Felix Stein (über die das Gerücht kursiert, sie seien Zwillinge), unter 26 Kandidatinnen die große Liebe zu finden. Die Dreharbeiten fanden erneut in der malerischen Kulisse Südafrikas statt – und versprechen auch in diesem Jahr Emotionen, Eifersucht und große Gefühle.