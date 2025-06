Die Bachelors 2025: Felix schon vergeben? Dieses Foto sorgt für Aufruhr

In einer Story von Farina Opoku ist der TV-Kandidat mit ihr Seite an Seite zu sehen. Der Kommentar dazu? Kurz und knapp: "Look who's in town". Doch obwohl der Text eher harmlos klingt, sticht die Vertrautheit zwischen den beiden sofort ins Auge. Fans spekulieren nun wild: Ist Felix etwa schon vergeben, bevor die Show überhaupt beginnt?