"Die Bachelors": Fremdscham! So viele peinliche Momente gab es noch nie

Die neue "Die Bachelors"-Staffel (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL) startete für die diesjährigen Liebesanwärterinnen mit einer großen Überraschung: In diesem Jahr suchen mit Dennis Gries (30) und Sebastian Klaus (35) gleich zwei Single-Männer nach einer Frau. In Folge eins durfte das Bachelor-Duo aus 30 Kandidatinnen bereits in Deutschland eine Vorauswahl treffen, nicht alle dürfen mit auf die Reise nach Südafrika.

Und noch was ist neu: Knisternde Romantik fehlt jetzt völlig, stattdessen lieferten die von RTL eingefädelten Blind Dates unangenehme Peinlichkeiten am laufenden Band. Fazit dieses Frauen-Castings: Auf innere Werte scheint es Sebastian und Dennis nicht wirklich anzukommen. Die Bachelors ließen dagegen alles weiter, was im knappen Kleidchen und tiefem Dekolleté antanzte – oder gleich blank zog.