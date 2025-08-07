"Die Bergretter"-Staffel 17 startet früher als gedacht! GZSZ-Star stößt zum Cast

ZDF-Fans aufgepasst: Die neue Staffel von "Die Bergretter" kommt früher als erwartet und bringt nicht nur dramatische Wendungen, sondern auch ein bekanntes RTL-Gesicht mit sich!

Titelbild von Die Bergretter. - Foto: ZDF

Die Fans dürfen sich freuen: "Die Bergretter" kehrt schon bald zurück.

© ZDF

Wer glaubt, nach der aufregenden 16. Staffel sei erstmal Pause angesagt, irrt gewaltig: Das ZDF hat den Start der 17. Staffel von "Die Bergretter" offiziell vorverlegt und überrascht damit alle treuen Zuschauer. Schon im Oktober geht es weiter mit neuen emotionalen Fällen!

Noch dazu dürfen sich Fans über ein echtes Serien-Highlight freuen: Ein ehemaliger GZSZ-Star gibt sein Debüt in den Alpen!

Das ZDF bringt die "Bergretter" schon im Oktober zurück

Normalerweise beginnen die neuen Folgen erst im November – doch dieses Jahr legt das ZDF eine Schippe drauf: Ab dem 30. Oktober 2025 wird wieder jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gerettet, gekämpft und gelitten. Wer nicht warten möchte, kann bereits ab dem 23. Oktober die komplette Staffel in der ZDF-Mediathek streamen.

Hier die Sendetermine im Überblick:

  • Folge 1: 30. Oktober

  • Folge 2: 6. November

  • Folge 3: 13. November

  • Folge 4: 20. November

  • Folge 5: 27. November

  • Folge 6: 4. Dezember

  • Folge 7: 11. Dezember

Das passiert in Staffel 17

Emotionaler wird es kaum: Die neue Staffel setzt dort an, wo Staffel 16 aufgehört hat – mit Spannung und jeder Menge Herzschmerz. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Mia Steiner, der Tochter von Hauptfigur Markus Kofler. Sie stellt die Vaterrolle ihres Retter-Dads auf eine harte Probe.

Doch damit nicht genug: Markus' Halbbruder taucht aus dem Nichts auf – und bringt das ohnehin fragile Familienkonstrukt ins Wanken. Auch Kollege Tobias muss sich entscheiden: Er tritt bei der Bürgermeisterwahl gegen seine eigene Ehefrau Emilie an.

GZSZ-Star sorgt für Aufsehen im Cast

Ein echter Hingucker für Serien-Fans: Jessica Ginkel, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Der Lehrer" und "Die Eifelpraxis", wird in der neuen Staffel als Gastdarstellerin dabei sein. Bei den Dreharbeiten wurde sie bereits an der Seite von Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Michael Pascher in voller Einsatzmontur gesichtet

Was genau ihre Rolle sein wird, ist noch geheim. Klar ist aber: Mit ihrer Erfahrung dürfte sie die Herzen der Zuschauerinnen im Sturm erobern.

