Die Höhle der Löwen: Aus für Judtih Williams?

Für viele Fans war es DIE Nachricht: Judith Williams tanzt ab dem 9. März bei "Let's Dance". Dafür muss sie nicht nur täglich im Tanzstudio schwitzen, sondern auch in den Liveshows alles geben! Doch kann sie neben diesem Aufwand auch für "Die Höhle der Löwen" vor der Kamera stehen?

"Die Höhle der Löwen": Die Dreharbeiten haben begonnen

Wie "Bild" berichtet, wird die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" im September ausgestrahlt, doch die Dreharbeiten haben längst begonnen. In diesem Jahr soll es 15 Drehtage geben. Doch schafft Judith Williams es, "Let's Dance" und "Die Höhle der Löwen" unter eine Decke zu bekommen? Umso länger sie in der Tanzshow dabei sein wird, desto schwieriger dürfte das sein!

Judith Williams: Verpasste bereits zwei Drehs!

Ganz verzichten müssen die Fans in der VOX-Sendung nicht auf Judith Williams. Drei Drehtage soll es für "Die Höhle der Löwen" schon gegeben haben, doch Judith war bisher bei einem dabei. Vor dem Start soll definitiv ein zwieter dazukommen. "Judith Williams ist nach jetziger Planung am 20. Februar wieder bei den DHDL-Dreharbeiten im Einsatz", bestätigt eine Sprecherin von VOX. Und sonst? "Bei DHDL setzte ich auf meinen Geschäftspartner Dr. Georg Kofler, der in diesem Jahr wieder mit mir im Löwen-Einsatz ist", so Judith Williams gegenüber "Bild".