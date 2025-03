Die Höhle der Löwen: Diese drei Investoren verlassen die Show!

Seit über zehn Jahren ist "Die Höhle der Löwen" ein fester Bestandteil des deutschen TV-Programms. In der beliebten Show versuchen Unternehmer, mit ihren innovativen Geschäftsideen das Interesse der erfolgreichen Investoren zu wecken – und es sind viele spannende Produkte dabei, die ohne die Show wohl nie das Licht der Welt erblickt hätten. Doch nun steht ein bedeutender Wandel bevor: In der 17. Staffel der Gründer-Show werden gleich drei bekannte Gesichter die "Löwen"-Bühne verlassen. Wer genau die Show verlässt und was die Zuschauer in der letzten Staffel dieser Investoren erwarten können, erfährst du hier.