"Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl: Der Schmerz sitzt tief! So tragisch starb ihr Sohn Emanuel

"Seit mehr als 8400 Tagen wachen wir ohne dich in unserem Leben auf“", schrieb Dagmar jetzt in einem emotionalen Brief an ihren verstorbenen Sohn. "Ich vermisse Dich, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Bis zu meinem letzten Atemzug." Die Trauer ist Dagmars ständiger Begleiter und der Strudel der Verzweiflung allgegenwärtig. Noch heute lebt die Investorin gemeinsam mit ihrem Mann Hans Rudolf (76) in jener Villa, in der das Drama einst geschah. Überall sind Erinnerungen! Und Fragen: Wie kann man solch einen Schmerz ertragen? Wie damit weiterleben? Geholfen haben ihr "die Zwiesprache mit meinem Sohn. Und mein Glaube", erzählt Dagmar. Sie will weiterleben, denn sie weiß: "Ich werde Manu eines Tages wiedersehen. Das gibt mir Hoffnung"…