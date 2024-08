"Die Höhle der Löwen": Kuriose Enthüllung zum 10. Jubiläum

144 Folgen wurden in den vergangenen zehn Jahren ausgestrahlt. Die Investoren wechselten über die Jahre immer wieder; allein Judith Williams ist seit der ersten Folge bis heute fest mit an Bord. 772 Pitches von Gründerinnen und Gründern wurden gesendet. Die jüngste Gründerin, die sich je in die Arena wagte, war erst 16 Jahre alt; der älteste Gründer 88. Das teuerste Produkt, das jemals vorgestellt wurde, war das Elektro-Motorrad "Novus" mit einem Verkaufspreis von 32.000 Euro. Das höchste Gebot, das je eingefordert wurde, waren 5 Mio. Euro für zehn Prozent einer Firma, die treppensteigende Rollstühle produziert. Keiner der Löwen wollte hierfür jedoch mitbieten.

Gerade die Tatsache, dass die Juroren ihr eigenes Geld investieren und vor einem Millionen-Publikum echtes Business betreiben, macht den besonderen Reiz der Sendung aus. Mit jedem Deal kann eine große Reise beginnen, die neue Arbeitsplätze schafft und die Gründerinnen und Gründer reich macht. Besonders beliebt bei den Löwen sind Lebensmitteldeals aller Art. Zu den kuriosesten Dingen, die die Investoren in den vergangenen zehn Jahren verköstigten, zählen unter anderem Insektenburger, Algenlimonade oder eine Fertigsoße, die so scharf war, dass den Investoren die Tränen in die Augen schossen. Zehn Jahre gut gebrüllt, liebe Löwen! Für solche Momente macht bitte noch lange weiter so!