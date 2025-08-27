Er war laut, schrill und unverwechselbar: Daniel Küblböck gehörte Anfang der 2000er zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Landschaft. Jetzt – fast sieben Jahre nach seinem tragischen Verschwinden – erzählt die ARD seine Geschichte neu. Unter dem Titel "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" erschien ab dem 26. August 2025 eine dreiteilige Dokuserie in der ARD-Mediathek, die einen ganz neuen Blick auf den ehemaligen "DSDS"-Star wirft. Heute, am 27. August, zeigt das Erste die Doku im Free-TV.