Die Pariserin verzichtet auf Foundation – und nutzt diese Creme stattdessen

Warum Seren nur nachts verwenden, wenn sie auch tagsüber kleine Beauty-Wunder vollbringen können? Moderne Formulierungen machen’s möglich: sogenannte Tinted Serums pflegen die Haut intensiv und sorgen gleichzeitig für einen ebenmäßigeren Teint. Feuchtigkeit, Wirkstoffe und ein Hauch Farbe in einem? Klingt nach dem perfekten Alltagsbegleiter. Kein Wunder also, dass diese Multitasker gerade überall auftauchen. Und ganz ehrlich: Aus deiner Routine wirst du sie in den nächsten Monaten garantiert nicht mehr wegdenken wollen.