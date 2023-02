Die Reimanns: Rückkehr nach Deutschland? Jetzt ist es raus!

Zwar machten sich Konny und Manu auf den Weg nach Köln, allerdings ist ihr Besuch in der Domstadt nur von kurzer Dauer. Die beiden reisten lediglich für die SAT.1-Quizshow "Mein Mann kann" an. Die Tage vor und nach dem Dreh verbrachten sie allerdings privat in Köln - in ihrer Sendung wird von dem Kurzbesuch also nichts zu sehen sein. "Wir waren für 'Mein Mann kann' in Köln. Ansonsten war der Trip privat. Die Sendung kommt im März.", erklärte Manu auf Instagram.

Die neue Staffel "Mein Mann kann" geht am 3. Februar um 20.15 Uhr bei SAT.1 los. "Willkommen bei den Reimanns" läuft seit dem 8. Januar sonntags um 20.15 Uhr Kabel Eins und ist jederzeit bei Joyn verfügbar.

Seht im Video, was Manuela Reimanns Abnehm-Geheimnis ist: