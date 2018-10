"Die Rosenheim-Cops": Serien-Liebling steigt aus!

Reddit this

Ben Blaskovic ist in der Serie als Andi Lorenz seit vier Jahren zu sehen. Doch schon bald wird er sich von den „Rosenheim-Cops“ verabschieden, da er sich neuen Projekten widmen will. Sein Ausstieg hat er jetzt selbst bestätigt und wird sehr dramatisch, wie er verriet.

"Ich bin der Meinung, dass es generell gut ist, nach ein paar Jahren bei einer Serie wieder weiterzugehen" ", sagt der Schauspieler gegenüber der „Bild“-Zeitung. "Gerade bin ich in London, weil ich mich hier und in Amerika nach Agenturen umsehe, um meine Karriere internationaler auszurichten", so Ben Blaskovic weiter.

Wie wird er die Serie verlassen?

Am 23. November hat der Schauspieler seinen letzten Drehtag. Und wie wird er aus der Serie aussteigen? "Da dort aber niemand stirbt, kann ich mir vorstellen, dass meine Rolle irgendwo in Portugal eine Surf-Schule aufmacht. Ich bin gespannt und lasse es auf mich zukommen", erzählt er.