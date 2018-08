Reddit this

Dicke Luft bei und ihrem Freund Florian Küster! Ausgerechnet die kleine Celina wird bei den beiden zum Streit-Thema!

[inlineteaser:[article] Klinik-Schock: Sylvana Wollny liegt im Krankenhaus! (nid:64067):t_inln_content]

Sylvana Wollny: Zoff um Celina

Eigentlich sollte es ein entspannter Tag am Rhein werden. packten ihre Sachen und fuhren zum Sonntags-Picknick ans Wasser. Doch die gute Stimmung fand schnell ein Ende! Weil die kleine Celina ins Wasser möchte, gibt es riesen Zoff zwischen Florian und Sylvana. Denn während Mama findet, die kleine ist noch zu jung dafür, ist Papa da ganz anderer Meinung.

"Celina, kommt ihr da bitte vom Wasser weg, aber ganz flott. Du kannst nicht schwimmen, dann fällst du mir da nachher rein. Weg hier, ganz schnell", schimpft Sylvana Wollny. Ganz zum Ärger von Flo: "Die Mama hat was am Kopf. Jetzt lass sie doch da ein bisschen plantschen am Rand. Du machst doch dem Kind jetzt viel mehr Angst als alles andere."

Sylvana Wollny: Celina ist ihr kleiner Engel

Die Sorge ist vielleicht etwas unbegründte, aber jede Mutter kann Sylvana Wollny sicher verstehen. Sie möchte ihre Tochter nur in Sicherheit wissen. Und zwar um jeden Preis...

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ am Mittwoch, 15. August 2018, um 20:15 Uhr bei II