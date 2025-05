Dieses "Temptation Island“-Paar fliegt aus der Show!

Noch zu Beginn der neunten Folge sind Saskia und Enrico mitten im Geschehen – sie nehmen an Gruppendates teil und feiern ausgelassen mit den anderen Kandidaten. Am nächsten Morgen dann die Überraschung: Die beiden sind verschwunden. Aufklärung bringt Moderatorin Lola Weippert in Form einer Videobotschaft, in der sie erklärt:

"Enrico hat mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten."