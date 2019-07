Dieter Bohlen: Busen-Foto von Carina spaltet die Fans

Reddit this

Auf versorgt seine Fans immer wieder mit lustigen Fotos und Videos von sich. Hin und wieder ist auch seine Freundin Carina zu sehen. Bei dem neuesten Schnappschuss der 35-Jährigen spalten sich jedoch die Meinungen der Follower.

Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüße Liebes-Beichte

Wird Carina auf ihre Oberweite reduziert?

Auf dem Foto ist Carina im Bikini zu sehen. Dabei springt vielen vor allen Dingen ihr prall gefülltes Dekolleté ins Auge. "Carina geht heute mit mir baden....freu mich schon", schreibt Dieter glücklich.

Doch das Foto kommt nicht bei allen Fans gut an. "Leider wird sie nun reduziert auf ihre Oberweite... sehr schade, denn sie ist doch viel mehr", schreibt eine enttäuschte Userin. "Stimmt", kommentiert Dieter, der natürlich weiß, was er an seiner Liebsten hat.