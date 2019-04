Dieter Bohlen & Carina: Tränen-Drama im Urlaub!

Reddit this

Nach der ersten "DSDS"-Liveshow verabschiedete sich Dieter Bohlen mit seiner Carina und den Kindern in den Urlaub. Doch da kam es zum Eklat...

hat momentan einiges um die Ohren. Er sitzt nicht nur in der Jury von " ", sondern plant auch noch seine großen Comeback-Konzerte. Doch jetzt gönnte er sich eine kleine Auszeit auf Mallorca.

Dieter Bohlen: "Die Kinder haben geweint"

Von Traumurlaub war der Trip bisher aber meilenweit entfernt. "Wir hatten eine super Anreise. Strömender Regen. Es war ein Wind, das könnt ihr euch nicht vorstellen", erzählte Dieter in seiner Tagesschau auf . Und dann vergaß er auch noch den Haustürschlüssel in der Unterkunft - und sperrte die ganze Familie aus. "Die Kinder haben geweint und gefragt ‚wo sollen wir heute Nacht schlafen? Im Auto?"

So rettete Dieter die Situation

Doch Dieter nahm die Situation gelassen. Er rief sofort den Schlüsseldienst. Zwei Stunden später waren sie wieder in der Wohnung. Am nächsten Tag ging es jedoch genauso chaotisch weiter. "Wir sind jetzt gerade in die Innenstadt gefahren und da muss man ja fürs Parken Geld bezahlen. Leider hatte ich mein Portemonnaie vergessen", berichtete der 65-Jährige. Lässt sich nur hoffen, dass die restlichen Tage nicht noch ein Missgeschick passiert...