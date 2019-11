Dieter Bohlen & Carina: Unerwartete Hochzeits-News

Reddit this

Haben sich und Carina bereits das Jawort gegeben? Mit einem seiner jüngsten Statements sorgt der Pop-Titan nun für jede Menge Hochzeits-Spekulationen...

Dieter Bohlen spricht über seine Liebe mit Carina

Im Talk mit bei " " zeigt sich Dieter Bohlen nun von seiner privaten Seite. So bohrt die Moderatorin bei Dieter zum Thema Hochzeit nach: "Letztes Jahr hast du gesagt: 'Mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr.'" Für den Pop-Titanen absolut unvorstellbar, dass er das jemals behauptet haben soll. Ganz verneinen möchte er Fraukes Frage jedoch nicht und entgegnet: "Carina und ich, wir haben da eine ganz klare Absprache und da halte ich mich auch dran." Doch an was für eine Absprache wollen sich Dieter und Carina halten?

Dieter hält dicht

"Es muss irgendwas zwischen Himmel und Erde geben, was uns beide verbindet und das sind zum Beispiel unsere Kinder, über die wir relativ wenig reden - und über sowas", fügt Dieter abschließend hinzu. Was der Pop-Titan damit genau meint, ist nicht bekannt. Bleibt somit also nur abzuwarten, ob Dieter das Hochzeitsgeheimnis mit seiner Carina jemals lüftet. Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

