Dieter Bohlen: Er lässt seine Familie für eine andere Frau im Stich!

Dieter Bohlen wollte endlich eine Pause! Vor wenigen Wochen verkündete der Poptitan, dass er im Sommer eine Auszeit nehmen wird. "Meine Familie musste in den letzten Jahren stark unter meinem Job leiden. Ich möchte mir jetzt mehr Zeit für sie nehmen. Ich will endlich mal, nach gefühlten 1000 Jahren, einen Sommer haben, in dem ich ganz abschalten kann", verkündete er gegenüber "Bild". Doch jetzt lässt er seine Frau Carina im Stich - und zwar wegen einer anderen Frau!

Dieter Bohlen: Der Poptitan spricht über sein DSDS-Aus!

Dieter Bohlen: Kein Urlaub!

Denn anstatt in seinen wohlverdienten Urlaub zu gehen, produziert Dieter Bohlen jetzt doch das Album von DSDS-Siegerin Marie Wegener! "Ab Dienstag werde ich mit Dieter im Studio stehen und das Album produzieren", so Marie gegenüber "Bild". Doch wieso hat Dieter seine Meinung plötzlich geändert? Schließlich erklärte er noch kürzlich, dass er sich komplett aus dem Job rausziehen will: "Handy aus, im Boot um Menorca, Mallorca, Ibiza und nicht immer diese nervigen Anrufe. Ich möchte mal nichts machen und in den Himmel gucken, ohne zu denken: Ich muss noch einen Titel schreiben."

Dieter Bohlen: Wird er Marie Wegener groß rausbringen?

Hofft der 64-Jährige etwa, Marie Wegener ganz groß rauszubringen? Die 16-Jährige bekam im Finale satte 64 Prozent der Stimmen! Ein deutlicher Vorsprung. Auch in den vorherigen Shows soll sie die meisten Stimmen vom Publikum bekommen haben. Marie ist nicht nur beliebt, sondern hat auch was drauf!

Die letzten Gewinner von DSDS konnten keine wirklichen musikalischen Erfolge verbuchen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt mit Marie...