Dieter Bohlen: Gefährlicher Angriff auf den "Supertalent"-Juror

Aber auch eine Situation in Deutschland wurde mal brisant: Vor einigen Jahren platzte ein Mann mit Sonnenbrille mitten in die Aufzeichnung von „Deutschland sucht den Superstar“. Scheinbar hatte der Unbekannte sich vom Hotel aus Zutritt auf die Bühne verschafft. „Das sah sehr gefährlich aus. Ich habe ihn am Boden fixiert, bis die Polizei ihn in Gewahrsam genommen hat. Der war wohl ein wenig verwirrt“, beschreibt der Ruhrpottler den Vorfall! Dass Dieter zu Zackos Stammkunden zählt, erklärt sich der 46-Jährige so: „Dieter ist wegen seiner Präsenz und seiner Polarisierung besonders gefährdet“, weiß der Security-Mann. Doch für ihn würde der durchtrainierte Zacko sogar sein Leben riskieren.

Aber das ist längst nicht alles! Der Hüne hat noch eine weitere Funktion: Bei den Aufzeichnungen von „DSDS“ und „Das Supertalent“ (samstags, 20.15 Uhr, RTL) kommt er zusätzlich auch mal als Rausschmeißer zum Einsatz.