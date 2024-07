Dieter Bohlen: Großes Drama auf Mallorca!

Doch neben all den Schattenseiten verbindet er mit der Insel auch sehr viel Glück. Dieter traf vor 18 Jahren die Liebe seines Lebens hier in Cala Rajada: Carina (39). Sie haben zwei Kinder, genießen die Zeit in ihrer luxuriösen 90-Quadratmeter-Wohnung auf der Insel. Dort können sie noch Ruhe und Entspannung genießen – denn der Ballermann, der ist ganz weit weg.

