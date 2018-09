Dieter Bohlen: Instagram-Debüt für Tochter Amelie

Reddit this

ist erst seit drei Monaten aktiv bei . Trotzdem ist er hier nich mehr wegzudenken. Täglich begrüßt er seine Fans bei seiner "Dieters Tagesschau" mit neuen kurzen Clips.

Normalerweise filmt ihn dabei Freundin Carina. Doch diesmal macht er eine Ausnahme!

Dieter Bohlen: Tochter Amelie als Kamerafrau

Bei dem neuen Video des Poptitan, steht nämlich erstmals seine kleine Tochter Amelie hinter der Kamera. Während Dieter selbst fleißig Sonnenblumen pflückt, hält sie 7-Jährige fleißig die Linse auf Papa gerichtet.

Dieter Bohlen: Er spricht über die neue DSDS-Jury!

"Ihr fragt euch bestimmt, wer die ganze Zeit filmt! Amelie filmt! Und ich glaub, die macht das richtig klasse", erklärt der Papa stolz.

Dieter Bohlen: Instagram-Account mit Carina

Dass sich Dieter Bohlen tatsächlich bei Instagram angemeldet hat, gleicht einer echten Sensation! Doch in kürzester Zeit konnte er zahlreiche Follower sammeln. Wieso er den Schritt gewagt hat? "Ich wollte immer schon wieder nah an meinen Fans sein. Ich sage etwas, die kommentieren das. Für mich ist es unheimlich interessant, so ein Feedback zu bekommen", erklärt er offen.

Und er ergänzt lachend: "Wenn die Zeitungen immer schreiben, Carina und Dieter, die haben sich gerade mal wieder getrennt, weil die Handtücher zwei Zentimeter voneinander entfernt lagen oder man Carina gesehen hat, wie sie alleine einkaufen war. So habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, so einem Schwachsinn vorzubeugen."