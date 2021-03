Dieter Bohlen: Ist das der wahre Grund für sein "DSDS"-Aus?

Auch wurde die Frage immer lauter gestellt, ob der 67-Jährige mit Sprüchen wie "Das war totale Sch****", "Du siehst nicht aus, wie man sich einen Popstar vorstellt" oder "Kein Schwanz ist so hart wie 'DSDS'" offenbar nicht nur die jungen Kandidaten disqualifiziert, sondern vor allem sich selbst … Dennoch, die Worte eines RTL-Chefs müssen wie Hohn in Dieters Ohren klingen: "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chef-Juror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt." Warme Worte für einen eiskalten Rausschmiss!

Wie geht es jetzt weiter? Gibt es vielleicht doch noch eine gemeinsame Zukunft mit einem anderen Format? Wohl kaum. Die "Bild" zitierte einen Insider: "Das war’s mit der Zusammenarbeit von RTL und Bohlen." Und eine Freundin des Star-Produzenten: "Diese Entscheidung und Verkündung war definitiv nicht in Dieters Sinne. Jemanden, der 18 Jahre lang Quote für den Sender gemacht hat, so lapidar abzukanzeln, wird ihm einfach nicht gerecht." Bleibt den Dieter-Fans nur die Hoffnung auf neue Musikprojekte. Und lustige Videos und Fotos von den Urlaubs-Trips mit seiner Carina (36). Doch die gibt es wohl erst, wenn sich Schock und Wut gelegt haben …