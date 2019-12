Dieter Bohlen: "Modern Talking" hätte ihn fast krank gemacht

Reddit this

Bitteres Gestädnis von Dieter Bohlen! In der Doku "Absolut Dieter Bohlen" packt der Poptitan jetzt über seine Zeit bei "Modern Talking" aus!

So setzte ihm die Situation zu!

Heute bewertet er bei " " und dem "Supertalent" vom Jurysessel aus Performer und Talente - doch früher stand viele Jahre selbst auf der Bühne.

Zusammen mit Partner Thomas Anders feierte der Poptitan als "Modern Talking" Musikerfolge, bis die Sänger 1987 im Streit auseinandergingen - jetzt packte Dieter Bohlen über die schwere Zeit aus und erklärt, wie sehr ihm die Situation auch gesundheitlich zusetzte.

In der Doku "Absolut Dieter Bohlen": Dieter Bohlen spricht über das "Modern Talking"-Aus

Wie der 65-Jährige am Samstagabend in der -Dokumentation "Absolut Dieter Bohlen" eröffnete, habe das Aus von "Modern Talking" auch gesundheitliche Folgen für ihn gehabt:

"Als es dann so schlimm war, dass ich wirklich Blut erbrochen habe und ein Magengeschwür hatte und einfach gedacht hab, wenn ich das hier weitermache... Ich hab mich so gefühlt, als wenn man stirbt", so Dieter Bohlen offen.

Auch frührere Fans hätten irgendwann genug von dem "Modern Talking"-Streitigkeiten gehabt, so sei er bei Auftritten sogar ausgebuht worden:

"Es gab in der Zeit keine Leute, die mir geholfen haben", berichtet Dieter Bohlen weiter.

Mit den alten Hits feierte Dieter Bohlen 2019 sein großes Bühnen-Comeback.