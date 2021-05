Dieter Bohlen nach TV-Aus: Jetzt zieht er alle Register

Was wurde aus...

Nach seinem unfreiwilligen Aus bei "Deutschland sucht den Superstar" spuckte Dieter Bohlen (67) gewohnt große Töne: "Ich hab super viele Angebote bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht. Ich plane Großes", kündigte er vollmundig auf Instagram am. Seitdem warten wir.