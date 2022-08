Dieter Bohlen: Sohn Maurice Cassian ist ein echter Muskelprotz

Heute ist der Sohn von Dieter Bohlen bereits 17 Jahre alt - und selber ein kleiner Star. Denn mit knapp 15 000 Followern bei Instagram ist er definitiv kein Unbekannter.

Dort zeigt er übrigens keine lustigen Videos, sondern Fotos, die einen künstlerischen Touch haben und den coolen Style des Blondschopfs zeigen. Darauf zeigt er auch gerne mal sich selbst. Wie in seiner letzten Story, in der man sieht: Maurice ist zum Mann geworden. Stolz zeigt er seinen muskulösen Arm in die Kamera. Keine Spur von Babyspeck.