Dieter Bohlen: Spurlos verschwunden! Große Sorge um den Poptitan!

Bereits knapp zwei Wochen ist es her, dass Dieter seinen letzten "Instagram"-Beitrag veröffentlichte. Der Poptitan ist dabei zu sehen, wie er mit Carina ausgelassen vor der Kamera tanzt. Doch seit diesem Gute-Laune-Post herrscht Stille auf Dieters Profil! Ist bei der Musiklegende alles in Ordnung? Auch seine Fans scheinen sich diese Frage zu stellen. So heißt es unter dem Clip: "Alles okay bei dir Dieter? Hast du viel um die Ohren im Moment?" Doch auch auf Nachfrage seiner Follower scheint Dieter nicht zu reagieren. Was bei der Musiklegende los ist? Wir können definitiv gespannt sein, wann sich Dieter das nächste Mal bei seinen Fans zu Wort meldet...