Dieter Bohlen: Trennungs-Drama bei DSDS!

Mit so einer Szene hätte wohl selbst Poptitan nicht gerechnet. Denn das ist tatsächlich in den letzten 17 Jahren von nicht passiert!

Trennung bei DSDS

Wenn die Kandidaten auf ihren Auftritt vor der Jury warten, liegen die Nerven oft blank. Die Nervosität und der Nervenkitzel sind einfach enorm. Was dann wirklich keiner braucht: Stressende Freundinnen! Doch diese Rechnung hat Kandidat Mohamed Salem ohne seine Liebste gemacht. Die lässt den Nachwuchssänger nämlich vor laufenden Kameras einfach sitzen!

DSDS: Mohamed Salem ist fix und fertig

Aber was ist bloß passiert? "Sie hat sich getrennt von mir, weil sie zu eifersüchtig war", erklärt der 20-Jährige gegenüber . Er kann gar nciht fassen, dass es so weit kommen konnte. "Das sowas passiert, an einem ganz besonderen und wichtigen Tag, dass sie einfach weggehen und mich im Stich lassen will - das ist schon ein Stich ins Herz", so der Sänger.

Dann plötzlich die Wendung: Seine Freundin kommt wieder zurück, will ihn jetzt doch unterstützen. Doch ob die Situation noch zu kitten ist? Man darf gespannt sein....

DSDS, Samstag, den 09. Februar 2019, ab 20:15 Uhr auf RTL