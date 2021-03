Dieter Bohlen: TV-Hammer! Wird SIE seine Nachfolgerin?

Ob die Blondine sich vorstellen könnte, seinen Job zu übernehmen? Schließlich hat Sylvie schon reichlich TV-Erfahrung. Sie saß nicht nur neben Dieter in der Jury von "Das Supertalent", sondern moderierte auch jahrelang "Let's Dance". "Die Chefposition in zwei der beliebtesten Formate des deutschen Fernsehens würden, glaube ich, alle sehr gerne haben. Aber in diese Fußstapfen zu treten ist eine unfassbar große Herausforderung", findet die gebürtige Holländerin. Ein Nein klingt aber definitiv anders...

