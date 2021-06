Dieter Bohlen: Verschollen? Ein Insider packt aus!

Neben Dieter Bohlen zählt auch Menderes Bagci zu den Urgesteinen der Castingshow. Schließlich trat er seit der ersten Staffel in der Show auf. Doch auch er hat von dem Poptitan nichts mehr gehört. "Zu Dieter Bohlen habe ich aktuell leider keinen Kontakt mehr, das letzte Mal vor über einem Jahr. Ich verfolge nur noch das, was er bei Instagram postet. Das finde ich schade. Auch RTL hat sich seit April nicht mehr bei mir gemeldet"; sagt Menderes Bagci in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Eigentlich hatten Dieter Bohlen und Menderes Bagci immer einen guten Draht - derzeit herrscht jedoch Funkstille.