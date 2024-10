Dieter Burdenski: Die Torwart-Legende ist tot

Vor wenigen Tagen feierte Dieter Burdenski noch mit zahlreichen Fußballfans im Weserstadion, jetzt müssen die endgültig von ihm Abschied nehmen. So äußert sich nun der Präsident des SV Werder Bremen, Dr. Hubertus Hess-Grunewald, voller Trauer zu dem Tod der Ikone: "Die Nachricht von seinem Tod schockiert uns und macht uns tieftraurig. Budde hat unsere Mannschaft zwei Jahrzehnte lang geprägt und gehört zweifellos zu den größten Werder-Spielern aller Zeiten." In der schweren Zeit sind die Gedanken nun vor allem bei den Liebsten des ehemaligen Kickers: "Wir alle haben ihn für seine Zuverlässigkeit, seine stets positive Einstellung zum Leben, seine Leidenschaft für Werder, aber auch seinen kritischen Geist sehr geschätzt. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."