Dieter Thomas Heck (†): Große Sorge um seine Witwe

Es ist ein echtes Drama, das sich in dem idyllischen Urlaubsparadies abspielt. Hilde Heck lässt niemanden mehr an sich heran, hat den Kontakt zu ihrem Umfeld abgebrochen und geht kaum noch raus, weil sie sich zu schwach fühlt. Nur ganz selten rafft sie sich auf und reist zu ihrer Tochter Saskia (45) nach Berlin. Die Witwe ist immer noch gefangen in der Trauer um ihren geliebten Mann und hat offenbar jeden Lebensmut verloren.

Auch gesundheitliche Probleme soll sie haben. 2007 erkrankte sie an Brustkrebs. Ist nun die teuflische Krankheit wieder da? "Sie hat sich völlig zurückgezogen", erklärt Gaby Baginsky (67) gegenüber der "Freizeitwoche". Die Sängerin kennt Hilde seit vielen Jahren. Als sie 1994 ihren Mann Manfred Knöpke (74) heiratete, war Dieter Thomas Heck ihr Trauzeuge. "Wir haben bestimmt 100-mal bei ihr auf dem Handy angerufen, sie geht nicht ran. Wir haben Bekannte, bei denen ist es auch so. Natürlich sind wir in Sorge. Aber was sollen wir machen, wenn sie nichts mehr mit uns zu tun haben will?"

Vor zwei Jahren hat sie zuletzt mit der Witwe gesprochen. Das letzte Mal gesehen hat sie sie 2019 im TV bei einer Abschiedsshow von Dieter Thomas Heck. "Da sah sie schon sehr schlecht aus", meint die quirlige Blondine. Jetzt wünscht sie sich nur, dass eines Tages das Telefon läutet und Hilde ist dran und sagt, es gehe ihr gut. Dann wäre alles vergeben und verziehen...