Dieter Wedel (†82): Neue Details zur Todesursache bekannt

Medienberichten zu Folge scheint die Todesursache von Dieter Wedel nun festzustehen. Wie die "Bild" erfahren haben soll, starb der Schöpfer von Filme wie "Der König von St. Pauli", "Die Affäre Semmeling" oder "Der große Bellheim" an Krebs. Der Regisseur soll wohl an Leukämie erkrankt gewesen und deswegen auch in einer Klinik in Hamburg verstorben sein.

Vor seinem Tod habe Dieter Wedel angeblich bereits in der Abteilung für Stammzellen-Transplantation der Klinik gelegen. Von seiner Erkrankung wusste die Öffentlichkeit jedoch nichts. Nur sein engstes Umfeld soll darüber Bescheid gewusst haben. Darunter auch Schauspielerin Anouschka Renzi, die sich nun wie folgt gegenüber "Bild" zu dem Tod des Filmemachers äußerte: "Die Nachricht von seinem Tod macht mich traurig, aber sie kommt nicht überraschend für mich. Ich wusste, dass er krank war".

