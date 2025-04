Dilara Kruse: "Ich hatte Dr. Professor!" – Arroganter Nasen-OP-Vergleich sorgt für Aufreger

Nicht nur Reality-TV-Fans wissen: Über Operationen und Äußerlichkeiten spricht man am besten sensibel und macht nicht die Öffentlichkeit ungefragt aufmerksam auf das Thema. Jemanden ungefragt auf OP-Narben oder Ergebnisse hinzuweisen, kann für die betroffene Person extrem unangenehm sein. Besonders in einer Show-Situation, in der viele Menschen zuschauen, wirkt das nicht nur taktlos, sondern auch respektlos. Und nicht nur Menderes kann so eine Aussage treffen: Auch betroffene Zuschauer mit Narben könnten ihre eigenen Eingriffe hinterfragen. Solche Aussagen fördern Bodyshaming und verfestigen unrealistische Schönheitsideale. Außerdem macht man sein eigenes Ergebnis nicht besser, indem man andere Menschen herabwürdigt. Wer so öffentlich mit seinem "Dr. Prof." prahlt und dabei andere herabsetzt, zeigt vor allem eins – wenig Empathie. Ob Dilara sich nach der Ausstrahlung äußert oder gar bei Menderes entschuldigt, bleibt offen.