Es ist wieder soweit! Das Oktoberfest geht in die nächste Runde. Klar, dass dafür auch die passenden Looks nicht fehlen dürfen. Doch lohnt es sich wirklich, ein paar Hunderter über den Ladentisch zu blättern, um das richtige Dirndl zu finden? Wir zeigen euch, wie schön auch die günstige Dirndl-Alternative sein kann!

So wie jedes Jahr pilgern auch in diesem Jahr alle Wiesn-Begeisterten nach München, um das Oktoberfest zu zelebrieren. Im Gepäck mit dabei: das Dirndl! Wer es wagt, ohne den richtigen Wiesn-Look zu erscheinen, macht sich schnell zum Außenseiter. Wem das passende Dirndl jetzt jedoch noch fehlt, muss nicht gleich in Panik geraten. Wir zeigen euch ihr die schönsten Trachten-Looks für unter 50 Euro.

Die schönsten Dirndl-Styles der Stars!

Unsere Stars zeigen uns die perfekten Dirndl-Looks!

Das unsere den Dreh mit dem Dirndl bereits raushaben, ist definitiv nicht Neues. Jedes Jahr präsentieren uns unsere Promi-Damen ihre schönsten Dirndl-Styles und sorgen damit stets für einen absoluten "wow"-Auftritt. Ganz vorne mit dabei: . Die Schönheit überrascht ihre Fans beim Oktoberfest regelmäßig mit ihren atemberaubenden Dirndln. Doch nicht nur unsere "Celebs" setzten auf den Wiesn-Look, auch die anderen Theresien-Besucher lieben das Trachtengewand. Aber muss Dirndl immer teuer sein?

Günstige Dirndl fürs Oktoberfest

Obwohl Dirndl nicht gleich günstig ist, müssen Oktoberfestbesucher mit einem "Low-Budget" die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir haben für euch recherchiert und die günstigsten Dirndl-Looks für unter 50 Euro zusammengestellt. Wer also noch nicht die passende Tracht im Schrank hat, muss nicht verzagen. Hier wird definitiv jeder Dirndl-Fans fündig. In dem Sinne:" O'zapft is!"