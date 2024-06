Dario G: Der Star-DJ stirbt mit 53 Jahren!

Vor rund einem Jahr hatte Dario G seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Auf seinem Instagram-Account ließ er seine Fans an seinem Leben mit der tückischen Krankheit teilhaben und gab regelmäßig Gesundheitsupdates. Außerdem setzte sich der Musiker für die Wohltätigkeitsorganisation Macmillan Cancer ein. Er spendete sogar die Einnahmen seines letzten Songs "Savour the Miracle of Life". Nach seinem Tod schrieb die Organisation: "Er war unglaublich nett und wird von allen vermisst, die ihn gekannt haben."

