DJ Ötzi: Dunke Vergangenheit! Diese Wunden werden niemals verheilen

Es soll gefeiert werden! Mit Songs wie "Anton aus Tirol" und "Hey Baby" stürmt DJ Ötzi (53) auch in diesem Sommer wieder zahlreiche Open-Air-Bühnen Deutschlands und heizt dem Publikum so ­richtig ein. Schließlich steht der Tiro­ler für Party, gute Laune und Lebenslust. Sein verletztes Herz versteckt er, so gut es geht, hinter seinem berühmten Lächeln. Als Kind einsam, krank und verachtet, hatte es DJ Ötzi alias Gerhard ­Friedle im Leben nicht leicht. Bewegend! So überwand er seine dunkle Vergangenheit …