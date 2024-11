DJ Ötzi: Geheimnis gelüftet! Darum trägt er immer eine weiße Mütze

Es ist so weit! DJ Ötzi (53) hat endlich verraten, warum er nie ohne seine ikonische weiße Strickmütze auftritt! In einem Interview mit "Welt" erklärte der Sänger und Entertainer den Grund für seine spezielle Kopfbedeckung. Schließlich fragen sich Fans schon lange, was es mit diesem Accessoire auf sich hat ...