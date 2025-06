DJ Ötzi: Seine geheime Schatten-Familie

Er ist ein Mensch, der offen über seine Vergangenheit spricht. DJ Ötzi (54) teilt die Geschichten seiner Kindheit, erzählt von der Mutter, die ihn weggab, vom schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und von den Zeiten, in denen er auf der Straße lebte. "Ich habe mich jahrelang abgelehnt gefühlt und zweifelte an mir selbst", sagte der Sänger einmal ehrlich. Doch in all diesen Erzählungen fehlt eine Person: Christine Raffler (52), seine Halbschwester. Warum erwähnt er sie nie?