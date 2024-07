DJ Tomcraft: Der Techno-Star stirbt mit 49 Jahren

"Ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen, wir haben zusammen gelacht. Er sah etwas erschöpft aus, aber ich hätte das nie erwartet. Es tut mir so leid, Tom."

"Was für eine traurige Nachricht. R.I.P. Tomcraft. So tolle Erinnerungen an die Zeit, als ich als junger Agent in London lebte und wir deine ersten Shows in Großbritannien etwa zu der Zeit machten, als du 'Loneliness' herausbrachtest."

"Das kann ich gar nicht glauben!!! Bin sprachlos und ganz, ganz traurig. Schicke dir, Bine, und euren Kids und allen Angehörigen ganz viel Liebe, Kraft und Energie! Rest in Peace, lieber Tom. Mein herzliches Beileid."